Uma caminhonete ficou totalmente destruída após pegar fogo na manhã desta terça-feira (21), em uma garagem no bairro Sidil, em Divinópolis. No imóvel havia três pessoas e nenhuma delas ficou ferida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores da casa por volta das 6h. Segundo os militares, ao chegar no endereço a garagem estava fechada e tinha muita fumaça. A ação para controlar as chamas durou cerca de uma hora e meia.

Os trabalhos tiveram que ser cuidadosos pois, segundo os bombeiros, no local havia além do carro, dois botijões de gás que abastecem a residência. Apesar das chamas terem se alastrado por boa parte da garagem, o fogo não chegou a atingir estes botijões.

Conforme os militares, ainda não é possível falar sobre as causas do incêndio.

O proprietário do veículo disse que chegou com a caminhonete na residência na segunda-feira (20), por volta das 11h e guardou o veículo. Após esse horário ele não mexeu mais na caminhonete e o fogo só foi percebido no início da manhã desta terça.