Uma caminhonete Saveiro pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (2), após colidir contra barranco na BR-262, entre Pará de Minas e Betim. O acidente aconteceu por volta das 01h15, na altura do km 380.

De acordo com a Triunfo Concebra, o veículo seguia sentido a capital, quando o motorista perdeu o controle da direção do veículo, que rodou na pista e bateu em um barranco às margens da rodovia.

Com o impacto, o veículo pegou fogo. Uma equipe da Triunfo Concebra foi acionada e apagou as chamas do veículo.

O motorista, que não teve a idade divulgada, não se feriu.