Uma caminhonete pegou fogo na madrugada desta terça-feira (31), na MG-164 entre Martinho Campos e Bom Despacho. O motorista percebeu as chamas, saiu do veículo e não ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, as chamas já haviam consumido mais de 80% do veículo. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) sinalizou a via para garantir a segurança do local que foi tomado pela fumaça.

Os militares gastaram cerca de meia hora pra combater o fogo e utilizaram 500 litros de água no combate. O veículo ficou sob os cuidados do proprietário que acionou um guincho para retirá-lo da pista.

Foram usados 500 litros de água para combater as chamas — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação