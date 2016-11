Da Redação

Seguindo o modelo de Campanhas de Natal que estão sendo realizadas pelo Brasil afora, um grupo de voluntários de Formiga decidiu mobilizar a comunidade em prol de internos do Lar São Francisco de Assis.

A proposta da campanha, que ganhou o nome de “Natal dos bons velhinhos”, é bem simples: realizar os desejos dos idosos que foram fotografados com quadros, onde eles se apresentam e relatam o que querem ganhar de presente no dia 25 de dezembro.

Uma blusa floral, uma boneca, um rádio… Os pedidos são simples e variados e farão a alegria dos internos.

As fotos, tiradas com autorização da entidade pelo fotógrafo Kelvin Marden, mostram ao todo 21 idosos. As imagens foram divulgadas na sexta-feira (18) em uma rede social e estão comovendo internautas.

Os presentes estão sendo arrecadados e entregues no guichê da Viação São José, no Terminal Rodoviário.

Atualmente, o Lar conta com cerca de 80 internos, porém, fazem parte da campanha somente os idosos que não possuem familiares e que receberam autorização da coordenação do local para serem fotografados.

Informações

Outras informações podem ser obtidas com integrantes da equipe de voluntários que criou a campanha:

Flávia Oliveira (37) 9 98723220, Jéssica Silva (37) 9 9948-6414, Tracy Marjorie (37) 9 91701597, Kelvin Marden – (37) 9 9191-3006 e Érica (37) 9 98081103.