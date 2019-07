A Secretaria de Estado de Educação (SEE) tem trabalhado para reverter um quadro que vem se agravando nos últimos anos: o da evasão escolar.

De acordo com informações do Censo Escolar 2018, 82 mil estudantes da rede estadual de ensino abandonaram os estudos durante o ano – cerca de 75% deles são do ensino médio.

Trazer o aluno infrequente de volta à sala de aula é um dos esforços e, por essa razão, está em curso pela SEE uma campanha de busca ativa de alunos infrequentes neste ano, para que ainda possam voltar e recuperar o tempo perdido.