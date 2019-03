O Setor de Controle de Endemias, da Secretaria de Saúde de Formiga, realizou a campanha “Carnaval sem Dengue”. A atividade foi desenvolvida do dia 26 de fevereiro ao dia 1º de março e contemplou as regiões de Pontevila, Furnatur, Vale do Sol e Edentur.

De acordo com o agente de endemias, André Paixão, a ação teve como objetivo a conscientização dos moradores e turistas sobre a importância de prevenir doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. “Elaboramos a ação pelo motivo de o carnaval ser um período de grande movimento na região. Realizamos visitas domiciliares e orientamos sobre os cuidados que precisam ser tomados para a não proliferação do mosquito vetor, como eliminar possíveis criadouros, tratar os depósitos que não podem ser eliminados, limpeza e o cuidado de manter as caixas d’água tampadas”, comentou.

De acordo com André, 16 agentes de endemias e supervisores de campo participaram da ação.