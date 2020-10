A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite ainda precisa imunizar 6,3 milhões de crianças, de acordo com balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira (29). O número equivale a 56% do público-alvo.

Apesar de a mobilização nacional terminar nesta sexta-feira, os estados têm liberdade para ampliar o prazo da campanha contra a paralisia infantil. Ao menos 6 estados já informaram que vão estender a vacinação: Pernambuco, São Paulo, Paraná, Sergipe, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Lançada no dia 5, o objetivo da campanha é vacinar cerca de 11 milhões de crianças de 1 até 5 anos de idade incompletos.

No primeiro ano de vida, a criança deve receber três doses da vacina contra a pólio (aos 2, 4 e 6 meses). Depois, precisam do reforço aos 15 meses e 4 anos. Aplicada na forma oral, cada dose é composta por duas gotinhas do imunizante.