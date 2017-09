Os menores de 15 anos que estão com o cartão de vacinação desatualizado têm até sexta-feira (22), para procurar pelo Programa de Saúde da Família (PSF) de seu bairro e participar da Campanha de Multivacinação. O procedimento é realizado em todos os PSF’s, das 8h às 16h.

“Não temos o registro de algumas doenças graças à vacinação. Por isso a importância de que todos os cartões estejam em dia. A prevenção é sempre o melhor caminho”, disse a coordenadora do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Dalva Costa.

Para que todos tivessem a oportunidade de se vacinar, foi realizado o Dia D no sábado (16). Das 994 pessoas que procuraram pelos PSF’s, 720 estavam com o cartão desatualizado. As doses mais aplicadas foram contra a poliomielite, um total de 120. O segundo lugar ficou com a vacina contra o HPV, com 113 doses.

Durante a campanha são aplicadas 11 vacinas. Elas previnem as seguintes doenças: hepatite B, poliomielite (paralisia infantil), rotavírus, pneumo – 10, pentavalente, meningo – C, febre amarela, triviral, tetraviral, HPV e dupla adulto.