Membros do Motoclube Mão Pelada e Fisiokminas estão arrecadando brinquedos em bom estado para doarem para crianças carentes no Natal.

A campanha conta com o apoio do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga (Consep). As doações podem ser feitas até sexta-feira (22) na sede do conselho, na sala 3 do Terminal Rodoviário.

Os brinquedos arrecadados serão distribuídos na Vila Colorida, próximo ao Parque de Exposições de Formiga.

“O Consep fez questão de abraçar o Natal Solidário, porque entende a necessidade de ações solidárias como essa e o envolvimento da comunidade em causas sociais para uma verdadeira transformação da realidade em que vivemos. E ficamos felizes com a quantidade que arrecadamos até o momento”, disse o presidente do conselho, Wilson Alves Figueira.

Os interessados também podem fazer sua doação em dinheiro. Mais informações pelo telefone (37) 99822-9255.