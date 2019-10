Representantes da Associação Mão Amiga estiveram no Centro de Formiga, na sexta-feira (11), para divulgar a campanha em comemoração ao Outubro Rosa.

Intitulada: “Um toque pode salvar sua vida”, o trabalho teve como objetivo mobilizar a população sobre a importância do exame preventivo do câncer de mama. A equipe distribuiu panfletos, rosas, balões cor-de-rosa e exemplares do informativo da entidade para as pessoas que passavam pelo local.

“O movimento do Outubro Rosa faz parte do calendário de ações da Mão amiga, porque entendemos que prevenir é melhor que remediar e, por isso a associação assume também a missão de prevenção junto à população, porque juntos somos mais fortes na luta contra o câncer de mama”, destacou a presidente da entidade, Léa Basílio.