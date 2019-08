Redação Últimas Notícias

A campanha de vacinação antirrábica será estendida até setembro, em Arcos. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (19), pela Prefeitura.

De acordo com o responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Silvério Macedo da Cunha a ação ocorrerá até que a meta seja alcançada. “Estamos trabalhando muito, para que o objetivo dessa campanha seja alcançado, ou seja, vacinar aproximadamente 7.500 animais de estimação”.

A campanha teve início no dia 1º de julho e continua na zona rural e na sede do CCZ, na avenida João Vaz Sobrinho, 817 – trecho II, no centro, de 08h às 11h e de 13h às 16h. Mais informações pelo telefone 3351-3771.