A Campanha de Vacinação Contra a Gripe será encerrada nesta sexta-feira (9). A estimativa é de que cerca de 2 mil formiguenses ainda devem receber uma dose da vacina.

A coordenadora do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Dalva Costa, ressalta que Formiga ainda tem que atingir a meta de 90% do público-alvo vacinado na campanha. “Alguns municípios que já atingiram a meta e estão com estoque de vacina foram autorizados a vacinar o restante da população fora dos grupos prioritários. Infelizmente, Formiga ainda não atingiu a meta. Logo, ainda estamos imunizando apenas o público-alvo”, explicou.

De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, na semana passada, 64% dos formiguenses que pertencem a um dos grupos prioritários foram imunizados, o que corresponde a 9.137 pessoas. Ana Dalva afirma que houve uma boa evolução em uma semana e que o próximo levantamento deve mostrar um número mais positivo.

A vacinação é feita nos Programas de Saúde da Família (PSF’s) de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Quem for se vacinar deve estar com documento com foto e cartão de vacinação em mãos. Pertencem aos grupos prioritários: idosos, crianças menores de cinco anos, trabalhadores da saúde, professores em atividade, gestantes e puérperas. Também receberão uma dose da vacina os profissionais do sistema prisional e os privados de liberdade.