A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa nesta próxima segunda-feira (23) nas cidades da região Centro-Oeste. Segundo informações do portal G1, O anúncio foi feito pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Divinópolis, responsável por 54 municípios da região.

A medida, segundo o Ministério da Saúde, é uma forma de auxiliar os profissionais da área a descartarem influenza na triagem de casos para o coronavírus. De acordo com o Informe Epidemiológico divulgado Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), nesta quarta (18), 32 casos suspeitos notificados continuam em investigação na região.

Conforme explicou a Referência Técnica de Imunizações da SRS, Eliane Resende de Morais Peixoto, em uma primeira etapa serão imunizados idosos e trabalhadores da saúde.

“É importante que esse público tenha a vacinação porque a influenza é um vírus respiratório que circula muito em nossa região, principalmente neste período do ano. É um vírus que causa complicações e aumenta o risco de vida para os idosos”, explicou.

A referência técnica explicou também como vai funcionar a campanha, uma vez que a aglomeração de pessoas principalmente idosos não é recomendada por causa do risco de transmissão do coronavírus.