Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) realiza, entre os dias 18 e 30 de novembro – com o Dia D de Mobilização programado para o dia 30 -, a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo no estado.

Nesta fase, a campanha contempla jovens de 20 a 29 anos, que não possuem histórico vacinal de duas doses da vacina.

“As faixas etárias entre 20 e 29 anos foram escolhidas com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal da doença, já que a mesma apresenta maior frequência de casos nesta faixa de idade. Dessa forma, a vacina direcionada para este público reduz a possibilidade de aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde, em decorrência da procura da vacina”, explica a coordenadora estadual do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Dias Gusmão.

Estimativa de não vacinados