Com a queda nas temperaturas, a partir de segunda feira (23), o 63º Batalhão da Polícia Militar dará início à campanha do agasalho 2018, nas 12 cidades que compõem a área: Formiga, Pimenta, Córrego Fundo, Arcos, Pains, Iguatama, Bambuí, Medeiros, Tapiraí, Itapecerica, Camacho e São Sebastião do Oeste.

Os donativos serão recebidos nas sedes da PMMG em cada uma dessas cidades . Em Formiga, além da sede do Batalhão, as doações poderão ser entregues no ponto de apoio existente no Terminal Rodoviário ou aos militares da Base Comunitária Móvel, onde estiverem.

As pessoas podem doar roupas e calçados, que serão repassados, posteriormente, para entidades que atendem pessoas carentes em cada um dos municípios.

O Batalhão da PM em Formiga fica à rua Nossa Sra. da Abadia, 745, bairro Nossa Senhora Aparecida (Água Vermelha).