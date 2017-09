A Legião da Boa Vontade (LBV) por meio da campanha “Eu ajudo a mudar!” está mobilizando a sociedade para contribuir com a manutenção dos programas sócios educativos desenvolvidos pela entidade em todo o Brasil.

Na edição deste ano, a iniciativa apresenta ações de educação ambiental, com o objetivo de sensibilizar a população ao combate do desperdício de água e à separação do lixo para reciclagem.

Desde 1950, a LBV promove ações ambientais em escolas, centros comunitários e lares para idosos. São palestras, oficinas lúdicas e atividades práticas sobre a importância de preservar os recursos naturais. A separação correta do lixo, a reciclagem e a economia de água são temas constantes abordados nas unidades da instituição.

Os recursos angariados por essa campanha são investidos na melhoria e na ampliação das unidades de atendimento da instituição, que diariamente promovem diversos serviços em prol da população em situação de vulnerabilidade social.

Para dar continuidade a esse amplo trabalho, a LBV conta com a ajuda da população. Para colaborar os interessados deve acessar o site da LBV

Acompanhe também a LBV pelas redes sociais: Facebook, YouTube e Instagram