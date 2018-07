A Campanha Nacional contra a Poliomielite e a Tríplice viral está programada para ocorrer no próximo mês em todo o país. A Secretaria de Saúde de Formiga já está se preparando para as vacinações. Do dia 6 a 31 de agosto, as doses estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. O “Dia D” da campanha está agendado para 18 de agosto (sábado), quando os postos de saúde estarão abertos de 8h às 17h.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacinação contra a poliomielite é direcionada a crianças de 1 a 4 anos. Já a tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) é aplicada tanto em criança quanto em adulto. A técnica em enfermagem Núbia Paiva de Araújo Bezerra, da UBS do Cidade Nova, afirmou que adultos com até 29 anos precisam ter recebido duas doses da tríplice viral. “Se tiverem deixado de receber a segunda dose, precisam procurar a UBS para se vacinarem. Caso tenha perdido o cartão de vacina e não sabe se foi vacinada, a pessoa recebe a dose. Pessoas de 30 a 49 anos recebem apenas uma dose da tríplice viral”, explicou.

Quem ainda não foi vacinado com a tríplice viral não precisa esperar a campanha para receber a dose. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vacinas estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde, porque fazem parte do calendário básico de vacinação. Basta procurar os postos de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 16h.