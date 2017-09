A Semana Nacional de Multivacinação 2017 teve início no dia 11 deste mês e segue até a próxima sexta-feira (22).

Com o objetivo de atualizar o cartão de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, os postos de saúde estão oferecendo todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Em Minas Gerais, será ofertada também a vacina contra febre amarela para crianças a partir de 9 meses a pessoas de até 59 anos, que ainda não se vacinaram. O Ministério da Saúde preconiza pelo menos uma dose da vacina da febre amarela ao longo da vida.

Nas escolas

A principal estratégia da campanha, este ano, é a parceria realizada com a Secretaria de Estado de Educação para vacinação nas escolas. De acordo com a coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde, Eva Lídia Arcoverde, as ações de vacinação nas escolas serão para crianças e adolescentes de 9 a menores de 15 anos e serão oferecidas as vacinas contra HPV, Meningocócica C (conjugada) e Tríplice viral.

Eva reforça que há uma grande necessidade de conscientização por parte de pais e responsáveis quanto à importância da imunização. “As baixas coberturas vacinais podem acarretar a reintrodução de doenças consideradas como eliminadas”, alerta a coordenadora.

Há muitos mitos relacionados à vacina, principalmente o medo da injeção. Vacinar os adolescentes é um desafio não só no Brasil, mas em todo o mundo. O que deve ficar claro é que as vacinas são seguras, e protegem contra doenças graves e letais.