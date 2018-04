A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe terá início na segunda-feira (23) e vai até 1° de junho. De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização vai assegurar proteção contra os três subtipos do vírus de maior incidência: H1N1, H3N2 e Influenza B.

O objetivo é atuar no período de maior propagação do vírus: na transição entre o outono e o inverno. A iniciativa será voltada principalmente para idosos, gestantes, crianças com idades entre seis meses e cinco anos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, puérperas (mulheres cujo parto ocorreu há até 45 dias) adolescentes e adultos privados de liberdade.

Até o dia 7 de abril, de acordo com o ministério, haviam sido contabilizados 286 casos de gripe e 28 mortes. O subtipo H1N1 provocou 117 casos e 16 óbitos e o H3N2, 71 casos e 12 mortes.

A gripe é causada pelo vírus influenza. Entre os sintomas que provoca estão febre alta, dor muscular, dores de cabeça e garganta e coriza.

Em Formiga

Em Formiga a campanha será realizada até o dia 1º de junho em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 as 16h30. Já na zona rural a imunização ocorrerá até o dia 8 de maio, confira o cronograma:

Segunda-feira (23): Baiões: 8h às 10h no Posto de Saúde. Raiz: 10h30 às 11h15 na igreja. Serrinha: 12h30 no Posto de Saúde.

Terça-feira (24): Lucianos: 8h as 8h45 no bar. Padre Trindade: 9h30 às 11h30 no Posto de Saúde. Morro das Pedras: 12h45 às 13h15 na antiga escola. Morro Cavado: 14h na igreja.

Quarta-feira (25): Paneleiros: 8h às 9h no Posto de Saúde. Martins de Arruda: 9h20 as 9h40 na escola. Rodrigues: 12h no Posto de Saúde.

Quinta-feira (26): Santa Luzia: 8h às 9h30 no Posto de Saúde. Fazenda Velha: 10h às 13h no Posto de Saúde. Teodoros: 13h30 às 14h na igreja. Timboré: 14h30 no Posto de Saúde.

Sexta-feira (27): Gonçalves: 8h30 as 9h30 no Posto de Saúde. Nova Zelândia: 10h as 10h30 no bar. São Pedro: 12h no Posto de Saúde.

Quarta-feira (2): Frazões: 8h15 as 8h30 na antiga escola. Boa Esperança: 9h às 11h no Posto de Saúde. Retiro: 11h30 as 11h50 na Antiga Escola. Timóteo: 12h30 às 13 horas na casa da Iraci. Fazenda Avilmar -13h30 às 14h, na fazenda. Banco da Terra: 14h30 no Banco da Terra.

Quinta-feira (3): Córrego do Atalho: 8 as 8h20 na Igreja. Palmeiras: 8h40 as 9h10 nos pontos de ônibus. Cerrado: 9h30 às 11h no Posto de Saúde. Sertão: 12h30 às 13h na casa da dona Antônia. Segredo: 14h na igreja.

Sexta-feira (4): Cunhas: 8h30 às 10h no Posto de Saúde. Albertos: 10h30 no Posto de Saúde.

Segunda-feira (7): Fivela: 8h30 as 8h50 na antiga escola. Carrefurnas: 9h às 11h na portaria Amafurnas. Marmelada: 12h30 as 13h10 no bar. Fazenda Santa Maria: 13h30 na fazenda

Terça-feira (8): Vendinha: 8h às 8h15 no bar. Pontevila: 8h30 as 10h30 no Posto de Saúde.

