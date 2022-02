Termina nesta sexta-feira (18), o prazo para que clientes que possuem algum débito com a Cemig regularizem sua situação com condições especiais de negociação ofertadas pela companhia.

Clientes residenciais, comerciais e prestadores de serviço atendidos em baixa tensão (até 220 volts) podem solicitar o parcelamento das contas de energia atrasadas em até 12 vezes sem juros.

Os interessados devem se cadastrar para recebimento da conta de luz por e-mail no momento da negociação por meio do Cemig Atende Web ou pelo WhatsApp (31 3506-1160). Outra opção de pagamento das contas em atraso é por meio do cartão de crédito. Para isso é necessário que o cliente não possua parcelamentos vigentes.