As campanhas de vacinação que seriam encerradas no dia 28 de outubro foram prorrogadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas agora terão até o dia 20 deste mês para buscarem a imunização.

São elas:

– Campanha Nacional de Vacinação Indiscriminada contra o Sarampo para pessoas de 20 a 49 anos de idade;

– Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação das Crianças e dos Adolescentes menores de 15 anos de idade;