O Campeonato “Futebol do Trabalhador” teve início neste domingo de Páscoa (1º), no campo Vovô Negrão.

A abertura contou com a presença da prefeita Érica Leão, da vice-prefeita Jaine Rodrigues, dos vereadores Fabiano Castro e Romário Costa, secretários e servidores municipais, além de técnicos, jogadores e público em geral.

Durante a cerimônia de abertura, a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Luana Borges agradeceu ao empenho da equipe, ao apoio dos patrocinadores e a confiança de todos os times em realizar um campeonato organizado. A vice-prefeita também se manifestou, falando da importância da paz e da união de todos durante todo o campeonato. A prefeita Érica Leão que deu o chute inicial dos jogos, falou da alegria da administração em promover o campeonato que, além de valorizar o esporte, homenageia todos os trabalhadores do município.

A prefeita aproveitou a oportunidade para anunciar a regularização do campo Vovô Negrão, que proporcionará a vinda de emendas para promover melhorias no estádio.

Durante todo o mês, haverá jogos nos campos ‘Vovô Negrão’ e ‘José Caetano Rolindo Filho (Zé Veio)’.

Em todos os jogos, haverá sorteio de brindes para os jogadores, doados pela sociedade córrego-fundense. O encerramento do campeonato está marcado para ocorrer no dia 1º de maio, comemorando o Dia do Trabalhador com shows na praça Américo Pinto.