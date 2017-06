Formiga sediou nesse domingo (18), o campeonato Minas Open de Jiu-Jitsu. O evento foi realizado no ginásio da Escola Estadual Doutor Abílio Machado (Polivalente), reunindo cerca de 200 atletas de várias cidades da região, além de atletas de Goiânia/GO e Franca/SP.

A competição promovida pela Federação de Jiu-Jitsu de Minas Gerais (FJJMG) foi organizada pela Academia Águia Dourada e contou com disputas nas categorias masculina e feminina.

A equipe Águia Dourada ficou em primeiro lugar na classificação geral, com a conquista dos atletas:

Rodrigo Laudares 2º lugar, faixa roxa

Wesley Santos 2º lugar, faixa roxa

Gabriel Costa 1º lugar, faixa branca

Gustavo Souza 1º lugar, faixa branca

Natália Suelen 2º lugar, faixa branca

Lucas Paim 2º lugar, faixa roxa

A luta de Rodrigo Laudares terminou empatada, mas o árbitro consolidou a vitória para o oponente do atleta formiguense. “Foi uma luta difícil, com muita pegada e técnica. Agora é treinar mais e estou me preparando para o BH Open que ocorrerá nos dias 8 e 9 de julho em Belo Horizonte evento será com e sem kimono (Gi e No-Gi)”, disse.

Em segundo lugar ficou a equipe Flávio Reis, da cidade de Passos, e em terceiro Rodrigo Santana Jiu-Jitsu Team, de Formiga.

As disputas ocorreram nas categorias: mirim (6 e 7 anos); infantil A (8 e 9 anos) e B (10 e 11 anos); infanto-juvenil A (12 e 13 anos) e B (14 e 15 anos); juvenil (16 e 17 anos); adulto (acima de 18 anos) e máster (acima de 30 anos).