O Campeonato Mineiro de 2020 será oficialmente lançado na noite desta quinta-feira (16). Seis dias antes de a bola rolar nos gramados do Estado, jornalistas, jogadores, técnicos e dirigentes se reunirão no Minas I para o lançamento de mais uma edição do torneio e do troféu Melhores do Mineiro.

Após o Estadual, o craque, o melhor técnico, o melhor árbitro e o artilheiro da competição serão contemplados com o troféu Melhores do Mineiro, que também premiará a seleção do torneio. O troféu é promovido pela Rede Globo.

Pelas redes sociais, o público vai poder escolher os candidatos e também participar da votação do ídolo da Galera, da defesa mais bonita, do gol mais bonito e do jogador destaque do interior. A seleção do Mineiro, por sua vez, será definida em votação de jornalistas da Globo e do jornal O Tempo.

A festa de lançamento do Campeonato Mineiro é uma realização da Globo em parceria com a Federação Mineira de Futebol e com o jornal O Tempo.