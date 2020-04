Nesta terça-feira (14), a paralisação do Campeonato Mineiro em função da pandemia do coronavírus completa um mês. E se a Federação Mineira de Futebol (FMF) diz que a disputa terá continuidade, o cenário não é lá muito favorável, já que alguns clubes do interior, envolvidos em dificuldades financeiras ainda maiores, até já encerraram antecipadamente contratos de parte de seus atletas.

Assim, o desfecho da competição é uma incógnita e pode repetir, ao menos parcialmente, o que ocorreu em 1918, quando a epidemia da chamada gripe espanhola forçou a paralisação do estadual por quase três meses, com algumas partidas sequer sendo disputadas.

É claro que o contexto há 102 anos era bem diferente. É preciso lembrar que o Estadual só começou a ser disputado em 1915 e, na verdade, sequer tinha esse nome. Na época, era chamado de Campeonato da Cidade, reunindo equipes de Belo Horizonte e alguns municípios mais próximos, como Nova Lima e Sabará.

Também é preciso ressaltar que o futebol dava seus “primeiros passos” por aqui, ainda em sua fase amadora, com os primeiros torneios sendo disputados sem observância de algumas regras da Fifa. Além disso, Atlético e Villa Nova haviam sido fundados apenas em 1908, o América em 1912 e o Palestra Itália, que depois daria origem ao Cruzeiro, sequer existia.