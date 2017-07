O Campeonato Municipal de Futebol sub-20 terá início no sábado (15). A partida inaugural será entre Vila e Nacional e ocorrerá no estádio João Francisco de Paula (campo do Vila), às 15h.

A primeira rodada da competição ainda terá mais dois jogos no domingo (16), ambos no estádio Juca Pedro (campo do Formiga). Às 9h, o Beira Rio enfrenta o Frangão, em seguida, o Formiga pega o Guarani.

Sete equipes irão disputar a competição. Elas jogam entre si e, no final das sete rodadas, as quatro que tiverem mais pontos se classificam para a semifinal. Nesta primeira rodada o time Operário não entrará em campo.

O campeonato está sendo organizado pelo Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, pela Liga Amadora de Formiga (LAF) e pela Associação dos Clubes de Futebol de Formiga.