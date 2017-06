Da redação

A Liga Amadora de Formiga (LAF) e a Associação dos Clubes de Futebol de Formiga (ACFF) realizarão, com apoio da Prefeitura, o Campeonato Municipal Sub-20. A competição futebolística contará com a participação de oito clubes do município.

O campeonato terá início no dia 15 do próximo mês e contará com sete rodadas. Os jogos serão disputados nos finais de semana com rodadas duplas.

Aos sábados, os confrontos ocorrerão às 13h e às 15h, e aos domingos, às 8h e às 10h. As partidas serão realizadas nos estádios João Francisco de Paula (Campo do Vila) e Juca Pedro (Campo do Formiga).

Participarão do campeonato os clubes: Beira Rio, Formiga Esporte Clube (FEC), Frangão, Guarani, Juventude, Nacional, Operário e Vila Esporte Clube (VEC).

Todas as equipes jogarão entre si e, no final das sete rodadas, as quatro que tiverem mais pontos se classificam para a semifinal.O torneio está previsto para terminar em setembro.

De acordo com o presidente da LAF, Luciano Silveira, as equipes campeãs serão premiadas com troféus e medalhas. “Estamos estudando a possibilidade de uma premiação em dinheiro para o campeão e vice do torneio”.

O campeonato contará com um clássico no dia 30 de julho, entre o Formiga e o Vila. O mando de campo do confronto ainda não foi definido.

A primeira rodada do campeonato será realizada nos dias 15 e 16 de julho conforme tabela:

Dia 15 (sábado) – Campo do Vila

13h – Juventude x Operário

15h- Nacional x Vila

Dia 16 (domingo) – Campo do Formiga

8h – Beira Rio x Frangão

10h – Formiga x Guarani

A tabela dos jogos foi sorteada na terça-feira (20) pela organização do torneio.