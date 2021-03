No início da manhã deste domingo (7), um acidente envolvendo uma motocicleta Honda/Azul e uma Scania, foi registrado na rua João Martins Diniz, bairro Passa Tempo, em Campo Belo.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o condutor da moto estava trafegando sentido bairro Passa Tempo, quando perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma Scania que estava estacionada.

Com o impacto, o condutor e o carona da moto foram arremessados ao solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, no local, ao constatar a condição das vítimas, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) solicitou o apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA).

A USB fez o atendimento de um homem de 40 anos, que estava consciente, mas apresentava um ferimento no pescoço e sangramento ativo em fratura em uma das pernas. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Belo.

A USA fez o atendimento de uma adolescente de 16 anos, que estava consciente, com leves escoriações e queixando dor no peito. Ela recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada, medicada conforme orientação do médico regulador e encaminhada para a UPA de Campo Belo.

Fonte: Campo Belo em Foco