A Prefeitura de Campo Belo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou três óbitos por Coronavírus nesta terça-feira (25). Outras 86 pessoas testaram positivo para a Covid-19.

Nesta terça (25) foi registrado o óbito de um homem de 88 anos que possuía comorbidades e que estava internado na Clínica Médica da Santa Casa.

Ainda de acordo com Boletim Epidemiológico divulgado hoje (25), consta o registro dos óbitos de dois pacientes que estavam hospitalizados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Campo Belo.

Os pacientes faleceram nessa segunda-feira (24). Um homem de 61 anos, que possuía doenças crônicas prévias e outro de 66 anos que não tinha nenhuma comorbidade.

Até momento, foram registrados 150 óbitos em decorrência do vírus no município.

Em nota, a administração municipal ressaltou a importância do uso da máscara, a necessidade do distanciamento social, além das medidas de higiene pessoal. A Prefeitura se solidarizou com a família e amigos enlutados.

Fonte: Prefeitura de Campo Belo