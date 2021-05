A Prefeitura de Campo Belo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou três óbitos por Coronavírus nesta sexta-feira (28). Outras 46 pessoas testaram positivo para a Covid-19.

No Boletim Epidemiológico divulgado hoje, consta o registro dos óbitos de dois pacientes que estavam hospitalizados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Campo Belo. Um homem de 44 anos, que não possuía doenças crônicas prévias e uma idosa de 61 anos que era comórbida.

O falecimento de uma idosa de 62 anos, que possuía comorbidades, ocorreu nessa quinta-feira (27). O registro do óbito entrou no boletim desta sexta (28). Ela era paciente do CTI da Santa Casa.

Até momento, foram registrados 154 óbitos em decorrência do vírus no município.