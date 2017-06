O deputado Federal Jaiminho Martins e o vereador Sandrinho da Looping se reuniram nesta terça-feira (20), com o superintendente Estadual do Dnit Fabiano Cunha.

O encontro foi agendado para que o vereador pleiteasse junto ao órgão uma autorização para fazer melhorias no espaço onde há mais de 100 anos funciona o Campo do Estrelinha. A área pertence à União, o que impede que sejam feitas melhorias na estrutura do campo que recebe diariamente dezenas de jogadores de todas as idades e sedia campeonatos da cidade.

“É um desejo dos moradores dos bairros Engenho de Serra e Santa Teresa que se façam essas melhorias. Trata-se de um campo centenário que hoje não oferece nenhuma estrutura. Então se formos autorizados a intervir naquele espaço, colocando iluminação, construindo vestiário, o esporte da cidade tem muito a ganhar”. Comentou o vereador.

Essa liberação deverá ocorrer por meio de parceria entre a Prefeitura e o Dnit.

“Esse seu pleito é totalmente viável”, afirmou o superintendente que explicou que o próximo passo é a Prefeitura enviar uma proposta para a realização das melhorias.