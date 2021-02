Na tarde dessa quarta-feira, dia 24, um homem sofreu um acidente de trabalho na Rua Prudente de Morais, Bairro Alto das Mercês, em Campo Belo.

Segundo informações do SAMU a equipe foi acionada às 14h34 ao chegar no local a equipe fez o atendimento de um homem, de 44 anos, ele estava consciente, com pressão arterial alterada, com ferimento na mão direita. Teve a mão presa na polia de um guindaste.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Campo Belo.

Fonte: Portal Campo Belo