O IFMG – campus Formiga está oferecendo novamente, o cursinho Pré-IFMG, com o objetivo de melhor preparar alunos de 9° ano do ensino fundamental que desejam ingressar no ensino médio do IFMG em 2018. A coordenação do projeto será feita pela professora Sílvia Letícia Cupertino dos Santos.

A data prevista para início do cursinho é 14 de agosto deste ano. Os alunos terão aulas no período vespertino no campus do IFMG em Formiga e também serão oferecidos plantões tira-dúvidas para que possam aprofundar seus estudos para a realização do exame de seleção. As aulas serão ministradas por alunos do instituto, os quais serão constantemente acompanhados por professores do IFMG.

Serão oferecidas 35 vagas, as quais serão preenchidas conforme critério socioeconômico. Os interessados devem preencher um questionário disponível no site do Campus, até o dia 4 de agosto.

O resultado dos alunos selecionados será posteriormente divulgado no site do IFMG – campus Formiga. Neste momento, poderá ser solicitado que estes alunos apresentem documentos comprobatórios de determinadas informações que foram declaradas no questionário. Portanto, é de responsabilidade do estudante e seu(s) responsável(is) que as informações que constam no mesmo sejam verdadeiras.