Os comitês Olímpico e Paralímpico do Canadá decidiram na manhã desta segunda-feira (23) que não enviarão representantes para os Jogos de Tóquio 2020, no Japão, nas datas previstas: entre 24 de julho e 9 de agosto (Olimpíadas), e de 25 de agosto a 6 de setembro (Paralimpíadas). O país é o primeiro a anunciar oficialmente que não enviará atletas às Olimpíadas por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O anúncio foi feito horas após o Comitê Olímpico Internacional (COI) admitir, pela primeira vez, o adiamento da competição e de os comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiro – COB e CPB, respectivamente – se manifestarem favoráveis à realização dos eventos em 2021.

Em comunicado oficial publicado no site do COC, as entidades pedem urgência para o adiamento dos Jogos por um ano e oferecem apoio nas consequências do reagendamento. “Não se trata apenas da saúde do atleta, é uma questa de saúde pública. Com a covid-19 e os riscos associados, não é seguro para nossos atletas, para a saúde e a segurança de suas famílias, e da comunidade canadense em geral (…). De fato, isso contraria os conselhos de saúde pública que instamos todos os canadenses a seguir.”

Ainda de acordo com a nota oficial, a recusa do Canadá em participar de Tóquio 2020 nas datas inicialmente programadas contou com o apoio das comissões dos atletas do país, das Organizações Nacionais de Esportes e também do governo local. Entidades nacionais pelo mundo, porém, têm pressionado o COI pelo adiamento nos últimos dias. Os Comitês Olímpico (COI) e Paralímpico (CPB) do Brasil, por exemplo, manifestaram-se favoráveis a realização dos eventos somente em 2021.

Australianos já contam com o adiamento



O Comitê Olímpico Australiano (OAC,sigla em inglês) também publicou hoje nota oficial em seu site, orientando os atletas a se prepararem para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, já descartando a possibilidade na data prevista inicialmente. O Conselho Executivo da entidade se reuniu por teleconferência e foi unânime o entendimento que “uma equipe australiana não poderia ser reunida nas atuais circunstâncias no país e no exterior.”