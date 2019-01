O governo do Canadá anunciou que aceitará um milhão de imigrantes nos próximos três anos.

O ministro da Imigração do país, Ahmed Hussen, revelou em seu Relatório Anual ao Parlamento sobre Imigração de 2018, sobre os planos do governo de aceitar 1 milhão e 80 mil novos residentes que estivessem dispostos a permanecer no país de 2019 a 2021.

Em 2017, 286 mil pessoas foram recebidas como residentes permanentes. Hussen, que chegou ao Canadá como refugiado somali, disse que “o Canadá recebeu inúmeras contribuições de imigrantes e seus descendentes, portanto, nosso sucesso no futuro depende de suas boas-vindas e sua integração.”

De acordo com especialistas, a imigração ajuda a fortalecer a economia canadense, já que o imigrante médio é jovem e contribui para enfrentar os desafios do envelhecimento da população.