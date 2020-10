Para quem busca uma oportunidade fora do Brasil, a cidade de Montreal, no Canadá, está procurando por brasileiros para preencher mais de 200 vagas de emprego. A agência Montréal Internacional está com inscrições abertas, entre os dias 19 e 6 de novembro, para profissionais das áreas de tecnologia da informação, jogos e fintechs. Os salários anuais para especialistas ficam em torno de R$ 336 mil e R$ 456 mil.

Para concorrer às vagas é preciso ter perfil pleno ou sênior, com no mínimo três anos de experiência, fluência em inglês e/ou francês e forte motivação para morar no Canadá. Não há limite de idade para os candidatos.

De acordo com a conselheira de atração de talentos internacionais da agência, Cyrielle Bonola, as empresas serão responsáveis pelo processo de imigração dos candidatos, com a ajuda para obter visto de trabalho. Segundo ela, a pandemia fez o governo do Canadá emitir restrições de viagem, mas que os estrangeiros com permissão de trabalho poderão embarcar para o país.

“O português é uma língua latina, torna-se mais fácil a aprendizagem do francês e uma melhor integração à sociedade quebequense”, comenta.