A agência de desenvolvimento econômico Québec International busca profissionais brasileiros para 297 vagas de emprego e cinco bolsas de estudo para diferentes áreas de pesquisa.

A região abre possibilidades de trabalho em 14 empresas vinculadas aos segmentos de manufatura, saúde, tecnologia da informação e usinagem. Além de experiência profissional, o idioma francês é outro requisito.

Já para os estudantes, as bolsas disponibilizadas são voltadas a programas de mestrado e doutorado na UQAR – Université du Québec à Rimouski. As áreas de interesse são biologia, geografia, oceanografia e química e os auxílios equivalem a até CAD$ 21 mil por ano. É necessário ter de nível intermediário a avançado do francês e também do inglês.

Veja as áreas com vagas: