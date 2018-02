A agência canadense Québec Internacional deu início às inscrições da mais nova edição do seu programa de recrutamento no Brasil. A agência oferece oportunidades de emprego em Québec, uma das maiores cidades do Canadá, para profissionais de T.I.

O programa procura brasileiros formados ou com experiência em ciência da computação, sistemas de informação, tecnologia em redes de computadores, engenharia elétrica e eletrônica, além de tecnólogos em informática, para trabalhar no Canadá.

Os interessados devem se inscrever no site do programa Québec na Cabeça até o dia 25 de março. A inscrição é gratuita, mas um dos requisitos básicos em comum para todas as vagas é de que o candidato tenha conhecimento da língua francesa.

Algumas vagas exigem fluência e outras exigem conhecimentos mais básicos, mas falar francês é essencial para todas elas. Após o período de inscrições, os candidatos escolhidos serão convocados entre os dias 2 e 13 de abril.

Neste ano, o programa trouxe representantes das empresas canadenses interessadas nos profissionais brasileiros para realizarem entrevistas presenciais com os candidatos. As entrevistas serão nos dias 21 e 22 de abril em São Paulo.

