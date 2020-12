Os canais digitais da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) apresentam instabilidade neste sábado (26), afetando o atendimento on-line aos consumidores.

Às 12h, o site estava fora do ar. Na página, em vez do conteúdo habitual, havia apenas uma mensagem.

“Os nossos canais digitais estão passando por uma instabilidade que afeta o atendimento virtual aos serviços comerciais. Até que o funcionamento esteja normalizado, os clientes podem entrar em contato com a empresa por meio do telefone 116”, dizia o comunicado.

Além do site, o problema atinge o atendimento pelo aplicativo e pelo WhatsApp. O serviço de SMS também estava fora do ar no início desta tarde.