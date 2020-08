Da Redação – Últimas Notícias

O canal de jogos no YouTube “Ebute Gamer” chegou à marca de 1 milhão de inscritos neste mês de agosto. O canal é do gamer formiguense Josimar da Cunha, de 29 anos.

A marca é expressiva e muito difícil de ser alcançada.

Josimar, que optou por não divulgar a imagem dele na reportagem, criou o canal em 17 de agosto de 2014 e, às portas de completar seis anos, no dia 12 deste mês alcançou o primeiro milhão de inscritos e bateu 179.653.805 de visualizações.

O Ebute Gamer é um canal em que as pessoas assistem jogos de videogame e conhecem a forma com que Josimar encara os desafios impostos nas partidas ou nas sagas. Os chamados gameplays comentados e ao vivo são uma tendência crescente, o que explica o número de inscritos no canal de Josimar que escolheu jogos como o Euro Truck para ser a sua marca. “Desde pequeno eu sempre tive uma paixão por caminhões, isso porque quase todos os homens da minha família são caminhoneiros, essa paixão foi o que me fez conhecer o jogo Euro Truck. No início eu jogava apenas por diversão, até que com o passar do tempo e, juntamente com a ascensão do YouTube, eu pude ir transformando esse hobby em uma fonte de renda. No início foi muito difícil, porém, com muito esforço, eu consegui destaque no meu nincho e aos poucos conquistei meu espaço na plataforma”, comentou o gamer, em entrevista ao Nova Imprensa.

Atualmente, Josimar tem na sua plataforma a sua principal fonte de renda, mostrando que, de fato, o formiguense soube transformar um momento de lazer em profissão. “Deixo aqui meu muito obrigado a todos que me acompanham”, disse.

Sobre a importante conquista dos 1 milhão de inscritos, o gamer disse estar imensamente feliz, mas a plataforma não limita o número de inscrições, então que venham outros tantos milhões. “Eu dedico essa conquista a meu irmão que era meu maior fã e apoiador, infelizmente ele não pode estar aqui para presenciar essa conquista pois ele faleceu há pouco tempo, e justamente fazendo aquilo que eu tanto amo”, encerrou Josimar.