O nome Luciana Tameirão, do partido Democracia Cristã, apareceu nas urnas eletrônicas como candidata à Câmara Municipal de Belo Horizonte nas eleições deste ano, realizada nesse domingo (15), mas não teve nenhum voto.

Foi o único caso na capital no qual sequer a aspirante ao cargo no Legislativo municipal votou nela mesma.

De acordo com os dados presentes na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tameirão é belo-horizontina, viúva, com ensino médio completo e tem 48 anos. Ela, conforme as informações no site, também não apresentou prestação de contas à Justiça Eleitoral e lista de bens.

Fonte: Hoje em Dia