Termina nesta sexta-feira (25) o prazo para os participantes transexuais e travestis que farão o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) pedirem atendimento pelo nome social. A solicitação deve ser feita pela página do participante.

É necessário comprovar a condição que motiva a solicitação de atendimento por nome social, com cópia de documentos de identificação com foto e cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação de atendimento pelo nome social disponibilizado na página do participante.

Os documentos devem conter todas as informações solicitadas, ser legíveis e estar no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.

O exame é direcionado a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir estudos em idade própria. É necessário ter, no mínimo, 15 anos para quem busca a certificação do ensino fundamental, e 18 anos para a do ensino médio.

As provas serão realizadas no dia 22 de outubro, em 564 municípios distribuídos em todos os estados.