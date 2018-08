O primeiro dia da campanha eleitoral em Minas Gerais não será de rua para a maior parte dos candidatos ao governo, mas de um confronto frente a frente na televisão.

Seis dos nove que pediram registro ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) participam do primeiro debate nesta quinta-feira (16) às 22h, promovido pela TV Bandeirantes. Participam o senador Antonio Anastasia (PSDB) e o governador Fernando Pimentel (PT), o ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB), além o ex-secretário João Batista Mares Guia (REDE), Claudiney Dulim (AVANTE) e Dirlene Marques (PSOL).

De acordo com a emissora, todos os seis confirmaram presença. Isso inclui o governador Fernando Pimentel, que em 2014, não participou dos confrontos com os concorrentes. Lacerda, que tem a candidatura sub judice, também informou por meio de sua assessoria que vai participar.