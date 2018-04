O IFMG campus Formiga divulgou nesta quarta-feira (4) que para ingressar em algum dos cursos superiores do instituto é necessário ter feito, pelo menos, uma das três últimas edições do Enem, por isso, aos que farão o Exame em 2018, devem ficar atentos! O edital do processo já foi publicado e a solicitação de isenção da taxa de inscrição pode ser feita até o dia 11 deste mês.

O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 23 e é responsabilidade do candidato acompanhar a situação da solicitação. Se a solicitação de isenção da taxa for aceita não significa que a pessoa esta inscrita, pois todos precisam fazer a inscrição.

Condições para conseguir a isenção da taxa de inscrição:

Estar cursando a última série do ensino médio, em 2018, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar;

Atingiu nota mínima para certificação do ensino médio nas áreas para as quais se inscreveu no Encceja 2017;

Cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada; e tem renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio (R$ 1.431);

Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda que possua Número de Identificação Social (NIS), único e válido; e tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 477) ou renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 2.862).

As inscrições para participar desta edição do Enem poderão ser feitas das 10h do dia 7 de maio às 23h59 do dia 18 de maio. Lembrando que as provas estão previstas para os dias 4 e 11 de novembro.

O candidato que desejar poderá solicitar atendimento pelo Nome Social no período de 28 de maio a 3 de junho. O estudante do IFMG também pode solicitar o atendimento pelo Nome Social junto à secretaria acadêmica do campus no qual está matriculado.

