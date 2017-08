Da Redação

No dia 4 de agosto a administração municipal divulgou release sob o título: “Produtores rurais se dizem satisfeitos com a situação das estradas”. Mas a informação não é de todo verdadeira. Há pelo menos dois anos moradores dos povoados de Barreira de Baixo e Pouso Alegre, localizados na zona rural de Formiga, sofriam com a condição precária da ponte que liga as duas comunidades.

Com a deterioração da estrutura, a população local temia que um grave acidente ocorresse.

Desde 2015 a administração municipal, por meio da Secretaria de Obras, vinha sendo acionada para que fossem feitos os devidos reparos ou a reconstrução da ponte. Segundo um morador que tornou o problema público por meio de uma rede social, as administrações de Moacir Ribeiro, Eduardo Brás e de Eugênio Vilela foram todas cientificadas do problema e nada foi feito.

Cansado de esperar, um grupo de moradores decidiu arcar com os custos de compra de materiais e de mão de obra para refazer a ponte, concluída há alguns dias.

Não foi divulgado o custo total gasto na obra, mas um dos responsáveis pela reconstrução da ponte, Herberth Fernandes, contou que a caminhonete dele foi usada para transportar parte dos materiais (pranchões) e a tampa traseira do veículo foi danificada, gerando um prejuízo de R$1.030 pagos na realização do reparo.

As vigas de madeira, também usadas na obra, foram puxadas por junta de bois e depois pelo trator de um parceiro do grupo.