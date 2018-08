A primeira edição do Festival Canta Formiga ocorreu nesse final de semana e reuniu artistas formiguenses e de diversos lugares do Brasil.

O evento foi realizado no Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos (antiga Casa do Engenheiro) e contou com exposição de peças do artesanato formiguense.

O concurso musical foi realizado em duas etapas: na sexta-feira (3) foi realizada a fase local, com apresentação de 19 músicas formiguenses e no sábado (4) a fase nacional com 17 apresentações.