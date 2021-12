A Prefeitura de Formiga, por meio das Secretarias de Cultura e Educação e Esportes, em parceria com a Acif-CDL, promoverá na segunda e terça (20 e 21) às 20h, a Cantata de Natal 2021.

O evento ocorrerá na sacada da loja Fidalga, localizada à rua Barão de Piumhi, 53, Centro, e tem o intuito de fomentar o espírito natalino dos formiguenses e visitantes.

No primeiro dia (segunda-feira), a atração musical fica por conta dos professores da Escola Municipal de Música Enésimo Lima (Emmel), que apresentarão um repertório natalino instrumental.

Já na terça (21), o clima de natal será regado pelo Coral Municipal e pelos alunos de canto da Emart.

Nesse dia, durante o evento, acontecerá, também, um “Torneio de Xadrez Natalino”, no qual os participantes se enfrentarão no meio da rua, com início às 20:30.

De acordo com a Prefeitura, a programação pode sofrer alteração em caso de chuva.

Fonte: Decom