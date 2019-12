Por Gleiton Arantes

Na noite dessa segunda-feira (16), a população de Formiga ficou ligada no Programa do Ratinho, no canal SBT, para conferir a apresentação do cantor formiguense, Jatanael Alves, que faz parte do trio Longplay.

Jatanael, que canta e toca violão, se apresentou juntamente com o cantor Ricardo Arruda e o cantor e guitarrista Gabriel Melo, que atualmente residem em Arcos.

O trio se apresentou no quadro do programa intitulado de “Dez ou Mil”, que conta com apresentações bastante variadas.