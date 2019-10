Redação Últimas Notícias

Neste sábado (5) Saulo Ribeiro se apresenta pela terceira semana consecutiva no quadro Shadow Brasil, do programa Raul Gil.



A apresentação será às 16h30 no SBT e, mais uma vez, o formiguense terá que conquistar os jurados para se manter na competição.



No sábado passado (28) o formiguense encantou os jurados com uma releitura da música “Tempo Perdido” da banda Legião Urbana.