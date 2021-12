Morreu hoje aos 28 anos o cantor sertanejo Maurílio, segunda voz da dupla com Luiza. Ele estava internado em Goiânia desde a madrugada de 15 de dezembro, quando sofreu três paradas cardíacas após passar mal na gravação de um DVD.

“Com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Maurilio Belmont Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 16h30”, informou a assessoria do cantor, em nota enviada a reportagem.

Após a internação, o artista foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e se recuperava nas últimas duas semanas. Maurílio chegou até mesmo a ser transferido de hospital cinco dias depois da internação, mas nas últimas 24 horas houve piora no quadro.

Segundo o médico Wandervan Azevedo, que estava acompanhando de perto a situação do artista, uma infecção no pulmão obrigou a equipe a voltar a administrar antibióticos que tinham sido suspensos. Com a piora, o cantor não resistiu.